دراسة: المؤمنون بالأبراج الفلكية أكثر نرجسية وأقل ذكاء

استوكهولم-سانا

أكدت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يؤمنون بعلم التنجيم والأبراج الفلكية يميلون إلى أن يكونوا أكثر نرجسية وأقل ذكاء.

واعتمدت الدراسة التي نشرتها مجلة (الشخصية والاختلافات الفردية) وأجراها علماء نفس من جامعة لوند في السويد على استطلاع آراء 264 شخصاً حول معتقداتهم تجاه علم التنجيم مع إجراء اختبارات لهم لفهم ملامح شخصياتهم وقياس مستويات الذكاء والسمات النرجسية لديهم.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين قالوا إنهم يؤمنون بالأبراج والتنجيم سجلوا درجات أعلى في اختبارات النرجسية ولكن أقل في الذكاء.

ولفت الباحثون في دراستهم إلى أن شعبية التنجيم تتزايد بين الأشخاص حول العالم رغم نقص الدعم العلمي له موضحين أن السبب في ذلك هو تفاقم الأزمات التي يعاني منها العالم حاليا حيث يعطي التنجيم للأشخاص شعوراً زائفاً بالأمان.

وأشار الباحثون إلى أن العالم محاط بالضغوط حالياً مثل وباء كورونا وتغير المناخ ما يمكن أن يكون قد أثر على نتائج الدراسة بشكل غير مباشر.