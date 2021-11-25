ضبوط صحية وإتلاف لحوم غير صالحة للاستهلاك بأسواق الحسكة

الحسكة-سانا

نظمت دائرة الشؤون الصحية في مجلس مدينة الحسكة 57 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة خلال الأسبوع الحالي وصادرت كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري وأتلفتها أصولاً.

وبين رئيس الدائرة باسل عباوي في تصريح لمراسل سانا أن دوريات الرقابة التابعة للدائرة ومن خلال الجولات اليومية على أسواق مدينة الحسكة والمحال التجارية والمطاعم قامت بتنظيم 12 ضبط مخالفة صحية تتعلق بعدم التقيد بالشروط الصحية وعدم الاعتناء بالنظافة العامة والإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا إضافة إلى 45 ضبط إشغالات للأرصفة والطرق من قبل أصحاب البسطات والمحال التجارية.

ولفت عباوي إلى أن الدوريات قامت كذلك بمصادرة 18 كيلوغراما من الفروج المشوي و9 كيلوغرامات من اللحم المفروم غير صالحة للاستهلاك البشري وتم إتلافها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين أصولاً.

وكانت الدائرة قد نظمت خلال الأسبوع الماضي 17 ضبط مخالفة صحية وإشغالات في أسواق مدينة الحسكة.