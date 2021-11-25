9 قتلى و40 مصاباً حصيلة ضحايا الحريق بمنجم في سيبيريا

موسكو-سانا

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء اندلاع حريق وتصاعد الدخان في منجم بمقاطعة كيميروفو السيبيرية إلى تسعة قتلى فيما تم تسجيل 40 إصابة وإجلاء 236 عاملاً.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية نقلاً عن السلطات المحلية أن عمال الإنقاذ يواصلون العمل في المكان الذي كان يتواجد فيه 285 شخصا من عمال المناجم.

وأوضحت أن تصاعد الدخان من المنجم بدأ صباح اليوم وأن 11 فرعاً من وحدات الإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية يعملون الآن في موقع الحادث.

وأفاد مصدر في جهاز الطوارئ بأن الحريق اندلع في أجهزة التهوية في المنجم وأن المعطيات الأولية تشير إلى انفجار في إحدى فتحات التهوية.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن مصرع شخص وإصابة 43 آخرين إثر اندلاع حريق في وقت سابق اليوم بمنجم في منطقة كيميروفو جنوب غرب سيبيريا شرق روسيا.