مشروع للنساء المعيلات في التل بريف دمشق

الخميس / 25 / 11 / 2021
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
بوغدانوف وبيدرسون: حل الأزمة في سورية على أساس القرار 2254
2021-11-24
مباحثات سورية عُمانية في مسقط حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
2021-11-24
فعالية وطنية تاريخية بمشاركة سورية في روستوف الروسية
2021-11-24
الأمن الروسي يوقف أجنبياً متورطاً بتمويل الإرهاب في سورية
2021-11-24
زاكاني وديوب: أهمية التعاون بين إيران وسورية في التنمية وإعادة الإعمار
2021-11-23
لافروف: منع الدول الغربية إنشاء المشاريع في سورية وروسيا تسييس صريح
2021-11-23
سورية تستعيد ثلاث قطع سُرقت من تدمر
2021-11-23
محليات
نزلاء معهد رعاية وإصلاح الأحداث في قدسيا يشاركون بفعاليات يوم الطفل العالمي
2021-11-24
تنظيم 13 ضبطاً تموينياً بدرعا
2021-11-24
6 كوات جديدة لتسليم رواتب المتقاعدين في دير الزور
2021-11-24
كيف تدعم المنظمات الأهلية والحكومية المرأة المعنفة؟
2021-11-24
مشروع صغير يستقطب النساء المعيلات في التل
2021-11-24
التأمين والمعاشات: قبض رواتب المتقاعدين عبر مراكز البريد أو خدمة (معاشك لبيتك)
2021-11-24
انتقال مركز عمليات التسوية الخاصة بأبناء دير الزور إلى الميادين
2021-11-24
رياضة
فوز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
2021-11-24
فوز ليفربول على بورتو في دوري أبطال أوروبا
2021-11-24
صلاح في القمة من جديد
2021-11-24
حبس بنزيمة لمدة عام مع إيقاف التنفيذ
2021-11-24
تشيلسي يحسم مصير رودريغير
2021-11-24
غياب اثنين من نجوم ريال مدريد عن مواجهة شيريف تيراسبول
2021-11-24
تشيلسي يسحق يوفنتوس
2021-11-24
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
2021-11-25
استقرار أسعار النفط
2021-11-24
كيف تستفيد المنتجات السورية من ارتفاع أجور الشحن العالمية؟
2021-11-24
صدور تعليمات إعفاء مدخلات الصناعة ذات الرسم الجمركي 1 % من الضرائب والرسوم
2021-11-24
تربية النحل تتعافى في ريف دمشق وإنتاجها يتضاعف 4 مرات
2021-11-24
وكالة الطاقة الدولية: التحرك لسحب مخزونات النفط لم يكن من جانبنا
2021-11-24
مرتيني: فرص استثمار كبرى تشغل 100 ألف شخص حتى 2030- فيديو
2021-11-24
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الشريط الأخباري
بوغدانوف وبيدرسون: حل الأزمة في سورية على أساس القرار 2254
صدور تعليمات إعفاء مدخلات الصناعة ذات الرسم الجمركي 1 % من الضرائب والرسوم
انتقال مركز عمليات التسوية الخاصة بأبناء دير الزور إلى الميادين
الداخلية: خدمة جواز السفر الفوري بـ 100 ألف ليرة
مباحثات سورية عُمانية في مسقط حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
فعالية وطنية تاريخية بمشاركة سورية في روستوف الروسية
مرتزقة الاحتلال التركي يسرقون الصوامع ويبيعون المنازل في ريفي الحسكة وحلب
الصحة تطلق حملة لاستكمال اللقاحات الروتينية ومتابعة الأطفال المتسربين -فيديو
ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مع فرصة لهطل زخات مطر فوق الساحل
الحجز إلكترونياً للحصول على جواز سفر متاح لكل المحافظات
مشروع للنساء المعيلات في التل بريف دمشق
2021-11-25
مشروع للنساء المعيلات في التل بريف دمشق
2021-11-25
najwa
سابق
25 تشرين الثاني 1992 – الموافقة على تقسيم تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين
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