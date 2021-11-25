25 تشرين الثاني 1992 – الموافقة على تقسيم تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين

دمشق-سانا

885 / بدء حصار باريس من قبل الفايكنغ.

1491/ بدء حصار غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس.

1875 / الخديوي إسماعيل يبيع أسهم مصر في قناة السويس لبريطانيا وكان يقدر عدد الأسهم بمئة وسبعين ألف سهم.

1975 / استقلال سورينام عن هولندا.

1992 / الموافقة على تقسيم تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين وهما التشيك وسلوفاكيا وذلك اعتباراً من 1 كانون الثاني 1993 وذلك بعد استفتاء شعبي.

2011 / المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر يكلف الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل الحكومة الجديدة.

من مواليد هذا اليوم..

1562 / لوبي دي فيغا كاتب مسرحي وشاعر إسباني.

1915 / أوغستو بينوشيه رئيس تشيلي.

من وفيات هذا اليوم..

311 / البابا بطرس الأول بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

1950 / يوهانس فلهلم ينسن كاتب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1944/.

1976 / خير الدين الزركلي كاتب ومؤرخ وشاعر وصحفي سوري.

أعياد ومناسبات..

اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

عيد الاستقلال في سورينام.