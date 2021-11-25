1504 وفيات وأكثر من 100 ألف إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

واشنطن-سانا

أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1504 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وحسب آخر الإحصاءات والبيانات لجامعة جونز هوبكنز اليوم ارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضرراً جراء تفشي الوباء إلى أكثر من 48 مليون إصابة فيما تجاوزت حصيلة الوفيات 775 ألف حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضرراً تليها الهند من حيث عدد الإصابات ثم البرازيل في المرتبة الثالثة.