استقرار أسعار النفط

لندن-سانا

استقرت أسعار النفط اليوم وسط تشكيك المستثمرين في فعالية السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية.

وذكرت رويترز أن عقود خام برنت القياسي العالمي أنهى جلسة التداول منخفضة ستة سنتات أو 0.07 بالمئة لتسجل عند التسوية 82.25 دولاراً للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 11 سنتاً أو 0.14 بالمئة إلى 78.39 دولاراً.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط الأسبوع الماضي إلى 604.5 ملايين برميل وهو أدنى مستوى منذ حزيران 2003.