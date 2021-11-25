العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي اليوم خرقه الأجواء اللبنانية منفذاً تحليقاً دائرياً فوق أغلب المناطق اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “أربع طائرات حربية إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر قبالة بيروت في اتجاه شمال شرق وصولاً إلى زغرتا ومن فوق البحر قبالة بلدة خلدة على الطريق الساحلية”.

وأضاف البيان إن “طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر قبالة بلدة الدامور ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها بعبدا وعاليه ومن ثم غادرت الأجواء من فوق البحر قبالة البلدة المذكورة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة كما ألقى جنود الاحتلال الإسرائيلي قنابل ضوئية في أجواء قريتي الوزاني والغجر في الجنوب اللبناني”.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته أجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.