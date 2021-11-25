أيام الثقافة في طرطوس تستعيد تجربة الشاعر الراحل نديم محمد

طرطوس-سانا

شهد اليوم الثاني من أيام الثقافة السورية في طرطوس إطلاق مهرجان الراحل نديم محمد للشعر والنقد وذلك بالمركز الثقافي العربي في المدينة.

كمال بدران مدير الثقافة بالمحافظة أكد في كلمته المسيرة الغنية للشاعر محمد وتميزه بلغته التي تبدو متاحة للجميع رغم ما فيها من كنوز معتبراً أن المبدع الموهوب هو الذي يستخرج المادة القيمة ويبرز مقدراتها ويعالجها بمختبره النفسي والمعرفي والفلسفي.

وبعد ذلك عرض فيلم قصير من إعداد المكتب الإعلامي بمديرية الثقافة بعنوان “في حضرة النديم” يلقي الضوء على مراحل حياة الراحل الذي لقب بشاعر الألم تلته قراءة نقدية في حياته وشعره قدمها رئيس فرع اتحاد الكتاب بطرطوس منذر عيسى الذي وقف على مسيرة محمد الشعرية الحافلة والمملوءة بالأحداث وتميزه وتفوقه منذ صغر سنه عبر إتقانه للعربية وكتابة الشعر مبكراً ونزعة التمرد لديه وأسلوبه في كتابة الشعر وفكره القومي وتأثره بالعلوم المعرفية في الثقافة الغربية الذي تجلى في شعره الغزلي.

ومن أنشطة اليوم إطلاق مبادرة “تراثي أمانة” للأطفال واليافعين في حديقة الباسل للتعريف بكيفية جمع التراث والمحافظة عليه مع ورشة رسم للأطفال بالهواء الطلق في ذات المكان أقامها مركز مجيب داوود للفنون التشكيلية إضافة إلى العرض المسرحي “الندم” لأطفال برنامج التعلم المتكامل من نتاج فريق مهارات الحياة للمخرج حسن نصر والذي يؤكد على قيمة الاعتراف بالخطأ والعودة عنه وأهمية التكافل الاجتماعي.

واختتمت فعاليات اليوم الثاني بأمسية شعرية قدم فيها عدد من شعراء المحافظة قصائد وطنية وجدانية اجتماعية وغزلية منهم الشاعرة ليندا إبراهيم التي نوهت بالاحتفاء بالشاعر الكبير نديم محمد ضمن أيام الثقافة السورية تكريما لإرثه ومكانته ونتاجه ومنجزه الغني الراقي.

كما أقيمت أنشطة ثقافية منوعة وعروض سينمائية في كل من ثقافي الشيخ بدر وصافيتا والدريكيش وبانياس.

فاطمة حسين