400 عنوان بمعرض للكتاب في جبلة بأسعار رمزية

اللاذقية-سانا

افتتح اليوم في المركز الثقافي العربي بمدينة جبلة معرض للكتاب وذلك ضمن احتفالية أيام الثقافة السورية.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضحت رئيسة المركز الثقافي ميادا حسن أن المعرض الذي يتضمن 400 عنوان متنوع بين الثقافي والعلمي والسياسي والاجتماعي من اصدارات وزارة الثقافة يأتي في إطار الاهتمام بنشر العلم وتحقيق مجتمع المعرفة المنشود بالنظر إلى الكتاب كأحد أهم المصادر المعرفية لذلك تقوم وزارة الثقافة بتأمينه بأقل نفقة ممكنة ليصبح في متناول من يريد.

ومن زوار المعرض تحدث المدرس المتقاعد عبد الكريم صالح والكاتب محمد ابراهيم ونعيم ونوس وجعفر ديوب عن أهمية إقامة مثل هذه المعارض بشكل دوري التي تتضمن إصدارات حديثة وعناوين جديدة بما يتيح مواكبة المستجدات المعرفية وخاصة مع اتجاه الشباب نحو الكتب الالكترونية والتصفح وابتعادهم عن الورقيات والتوثيق.

يذكر أن المعرض يستمر لمدة أسبوع.

مارينا قبو