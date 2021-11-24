أضواء مهرجان عمر أبو ريشة تنير على الشاعر الناصر في حلب

حلب-سانا

انطلقت في حلب اليوم فعاليات مهرجان عمر أبو ريشة دورة الدكتور علي الناصر ضمن فعاليات أيام الثقافة السورية وسط حضور واسع من المهتمين بالشأن الثقافي.

المهرجان الذي تستضيف فعالياته صالة تشرين للفنون يشمل وفق جابر الساجور مدير الثقافة في حلب عددا من الجلسات والفعاليات التي تعبر عن عمق الثقافة السورية وتسلط الضوء على أحد أعلام مدينة حلب في المجال الأدبي والثقافي.

وتناول الدكتور فايز الداية في الجلسة الأولى الجانب الدرامي عند الشاعر الناصر ونتاجه السردي والغنائي والشعري وأثره في المحيط الأدبي في مدينة حلب كونه كان من الرواد الأوائل مضيئا على مجموعة من الجوانب التي ألم بها الشاعر متوسعا بدراسة البيئة الثقافية له في تلك الحقبة الزمنية.

بينما تحدثت الدكتورة بتول دراو ضمن الجلسة الثانية عن الدور الرائد لتاريخ الشاعر الناصر كونه أول من كتب قصيدة التفعيلة قبل مرحلة نازك الملائكة وكان رائدا في العديد من الأنواع الأدبية في قصيدة النثر والتجربة السريالية وغيرها من التجارب القصصية السردية.

وأوضح الأديب محمد أبو معتوق أهمية النتاجات الأدبية لهذا الشاعر محاولا سبر الثقافة المتراكمة داخل نصه الأدبي لكونه وجد في عصر عمالقة الشعر مثل عمر أبو ريشه ونزار قباني.

زينب شحود