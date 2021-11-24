مباحثات اماراتية إيرانية لتعزيز العلاقات الثنائية

أبو ظبي-سانا

بحث نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني مع أنور قرقاش المستشار السياسي لرئيس دولة الامارات في أبو ظبي اليوم تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وسائل إعلام اماراتية أن الجانبين بحثا التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكدا على أهمية تعزيز العلاقات على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وكان وزيرا الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والإيراني حسين أمير عبد اللهيان بحثا في اتصال هاتفي جرى بينهما في الحادي عشر من الشهر الجاري تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.