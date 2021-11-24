كمالوندي: إيران ووكالة الطاقة الذرية اتفقتا على استمرار التعاون

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي اليوم أن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقتا على استمرار التعاون ومواصلة المشاورات بينهما .

وحول نتائج زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الى طهران قال كمالوندي “إن المحادثات جرت في أجواء بناءة وتوصل الجانبان إلى اتفاقات عامة فيما يرتبط بكيفية متابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد أمس على الإرادة الجادة لبلاده للتفاعل البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاقية الضمانات.

ووصل غروسي إلى طهران أول أمس لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين حول عدد من القضايا المتعلقة ببرنامج إيران النووي.