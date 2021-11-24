معاصر الزيتون بحمص تستمر باستقبال إنتاج المزارعين

حمص-سانا

تستمر معاصر الزيتون بمحافظة حمص بعملية عصر المحصول مع اتخاذ إجراءات مشددة للتقيد بتعليمات العمل.

وخلال جولة لمراسلة سانا الاقتصادية على معصرة تلبيسة الأوتوماتيكية بين المزارع ابراهيم رامي القادم من الرستن لعصر محصوله من الزيتون أن الإنتاج هذا العام كان متوسطاً مقارنة بالسنوات الفائتة ونسبة إنتاجية الزيت متوسطة وتختلف حسب نوع الزيتون ووقت العصر.

وأشار عبد الجواد المصري صاحب معصرة تلبيسة الأوتوماتيكية إلى أن الموسم الحالي يمثل 50 بالمئة من إنتاج السنوات السابقة أما نسبة إنتاج الزيت فهي أعلى بسبب حمل الشجرة المتدني مبيناً أن المعصرة مؤلفة من خط واحد بطاقة إنتاجية تبلغ 25 طناً باليوم والعمل مستمر حتى انتهاء الكميات الموجودة من الزيتون.

من جهته أوضح المهندس ناجي ساعد رئيس دائرة الاشجار المتخصصة بمديرية زراعة حمص أن إنتاج موسم الزيتون بشكل عام خفيف إلى متوسط في هذا العام نتيجة للأحوال الجوية التي سادت خلال فترة الازهار والعقد والتي أدت إلى تساقط الأزهار بشكل كبير كما أدت إلى تساقط الثمار الصغيرة مؤكداً أن الزيتون كنوعية هذا العام جيدة ونسب الزيت متوسطة.

وأشار ساعد إلى وجود 67 معصرة زيتون في المحافظة منها 50 معصرة عاملة وتوجد حالياً تراخيص لمعاصر جديدة لافتاً إلى أن أسعار العصر التي حددها المكتب التنفيذي بعد دراسة تكاليف العمل من أجور عمال ومحروقات تكاليف صيانة الآلات وغيرها تبلغ 140 ليرة للكيلو الواحد من الثمار.

ولفتت المهندسة لما قسيس رئيسة لجنة المعاصر بالمحافظة إلى أن اللجنة مشكلة من أعضاء بمديرية الزراعة والبيئة والصناعة والتموين ومديرية الموارد المائية ومهمتها تنفيذ الجولات على المعاصر ومراقبة مدى الالتزام بالتسعيرة والتقيد بإجراءات العصر وتصريف مخلفاته بطرق آمنة مشيرة إلى أن اللجنة تعالج كل الشكاوى المقدمة إليها أصولاً.

وتبلغ المساحة المزروعة بالزيتون في حمص أكثر من 96 ألف هكتار منها 85 بالمئة تزرع بعلاً ويصل عدد الأشجار إلى 16 مليون شجرة منها 14 مليون شجرة مثمرة.

صبا خيربك

نشرة سانا الاقتصادية