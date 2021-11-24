تركيب 12355 عداداً كهربائياً جديداً في الريف والمدينة بحمص منذ بداية العام الحالي

حمص-سانا

ركبت الشركة العامة لكهرباء حمص منذ بداية العام الحالي 4890 عداداً في المدينة و 7465 في الريف بينما تمت صيانة 6197 في المدينة و 2974 في الريف.

بين المهندس صالح عمران مدير عام الشركة العامة للكهرباء في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن طلبات تركيب العدادات زادت بعد إعادة الأمن إلى أحياء حمص والقضاء على الإرهاب وعودة قسم كبير من الأهالي إلى مناطقهم لافتا إلى أن كثرة الطلبات المقدمة وقلة العدادات ومستلزمات العمل نتيجة الحصار الاقتصادي أدى إلى تأخير عملية التركيب في بعض المناطق.

وأشار عمران إلى قيام الشركة باتخاذ كل الإجراءات للحد من حالات الاستجرار غير المشروع عبر تكثيف الجولات الصباحية والمسائية على كل المناطق بالمدينة والريف إضافة إلى القيام بجولات دورية فجائية بالمدينة الصناعية بحسياء وإزالة التعديات على الشبكة العامة وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.

وبين أن عناصر الضابطة العدلية التابعة للشركة العامة لكهرباء حمص نظمت نحو 2121 ضبط استجرار كهربائي غير مشروع لعداد أحادي منذ بداية العام الحالي و 35 ثلاثي و 2 لمراكز التحويل بينما بلغ عدد الضبوط المنظمة في المدينة الصناعية بحسياء منذ بداية العام 50 أحادي و 6 ثلاثي و1 مراكز تحويل.

لارا أحمد

نشرة سانا الاقتصادية