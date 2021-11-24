فتح التسجيل لترميم المنازل المتضررة من الإرهاب في دورين باللاذقية

اللاذقية-سانا

أعلنت محافظة اللاذقية اليوم عن فتح باب تسجيل طلبات ترميم المنازل للسكان المقيمين والعائدين الذين تضررت منازلهم جراء الاعتداءات الإرهابية في قرية دورين التابعة لبلدية سلمى في الريف الشمالي للمحافظة.

وبينت المهندسة هالة أحمد مدير مكتب الإغاثة بالمحافظة في تصريح لمراسل سانا أن طلبات التسجيل ستتم اعتباراً من الـ 30 من الشهر الحالي ولمدة ثلاثة أيام في مبنى المحافظة على أن تقدم الطلبات من قبل أصحاب العلاقة مباشرة.

ولفتت إلى أن الوثائق المطلوبة للتسجيل تتضمن صورة عن الهوية الشخصية والبطاقة العائلية وإثبات الملكية وصورة عن ضبط الشرطة يبين حجم الضرر في المنزل المراد ترميمه وفاتورة مياه وكهرباء للمنزل نفسه.

وأكدت أن مشروع الترميم مجاني بشكل كامل بدءاً من التسجيل وحتى الاستلام وأنه يتم بالتعاون بين المحافظة ودائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس ومكتب المنسق للأمم المتحدة.

وكانت محافظة اللاذقية أعلنت سابقاً عن تسجيل طلبات ترميم المنازل للسكان المقيمين والعائدين الذين تضررت منازلهم جراء الاعتداءات الإرهابية في عدد من القرى بريف اللاذقية الشمالي ومنطقة الحفة وأنهت تنفيذها بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية.