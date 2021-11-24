استشهاد مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر و6 جنود جراء عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى

حمص _سانا

استشهد مدنيان اثنان وأصيب مدني آخر و6 جنود جراء عدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى.

وذكر مصدر عسكري لـ سانا أنه ” في حوالي الساعة ٢٦ ، ١ من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ، وأدى العدوان لاستشهاد مدنيين اثنين و إصابة مدني آخر بجراح خطيرة وإصابة ستة جنود بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية .

وكان العدو الإسرائيلي قد نفذ في السابع عشر من الشهر الجاري عدواناً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بناء فارغاً جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ المعادية، ولم يتم وقوع أي خسائر.