تكريم المبدعين الفائزين في معرض الباسل للإبداع والاختراع بطرطوس

طرطوس- سانا

دعماً لأصحاب المشاريع الابتكارية المتميزة كرمت محافظة طرطوس المبدعين السبعة عشر الفائزين في معرض الباسل للإبداع والاختراع الذي أقيم في الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي.

وأصحاب المشاريع الثمانية الذين حصلوا على مراكز متقدمة في محاور الطاقات المتجددة والتكنولوجيا وإعادة الإعمار أكدوا في تصريحات لمراسلة سانا خلال الفعالية التي أقيمت في مبنى المحافظة أن هذه المشاريع لها جدوى اقتصادية وبيئية عالية كونها تؤمن الوقود البديل عبر استثمار الموارد الطبيعية حيث أوضح المهندس جعفر محمود الذي حصل على المركز الأول عن مشروعه تجريب الوقود الحيوي واختباره على أداء محرك الديزل باستخدام زيت الجوجوبا أن أهمية المشروع تكمن في التقليل من انبعاث الغازات وتوفير الوقود مع المحافظة على البيئة.

والمهندس محمد ابراهيم الحاصل على الميدالية الذهبية عن مشروع جهاز تصنيع الفحم الحيوي للأغراض المتعددة بين أن جدوى المشروع تأتي من الحاجة للأسمدة العضوية والكيميائية فضلاً عن أن آلية عمل الجهاز بسيطة يمكن تعميمها وهو يعمل على تقليل انبعاث الغازات والاحتباس الحراري وتحسين الهواء مع تأمين الغاز المنزلي والوقود بطريقة فعالة وآمنة.

وأكدت المهندسة الزراعية صفاء شحود الحائزة على المركز الأول أنها اعتمدت في مشروعها على بعض أنواع ديدان الأرض لإنتاج السماد العضوي وهي طريقة جديدة لإنتاج السماد الضروري للزراعة وتحسين نوعية التربة.

وقدمت المهندسة ديمة سلامة مشروعها لحل مشاكل النفايات من خلال المطامر الصحية واستخدامها لتوليد الطاقة عبر الرمل المعالج بالشمع بطريقة آمنة مع حماية التربة من التلوث.

محافظ طرطوس المحامي صفوان أبو سعدى أكد أهمية العمل الجماعي والكوادر النيرة التي تتميز بها المحافظة وعلى ضرورة إيلاء الاهتمام بهذه المشاريع لما لها من أهمية اقتصادية.

بدورها اعتبرت ورود سليمان مديرة فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة أن لهذه المشاريع قيمة عالية وحصول أربعة منها قدمت عن طريق الهيئة على مراكز متقدمة هو دليل على الاهتمام بالمبدعين وأصحاب الابتكارات مشيرة إلى متابعة تلك المشاريع مع غرفة الصناعة والتجارة بطرطوس لبحث إمكانية تبنيها وتحقيقيها على أرض الواقع.

فاطمة حسين