فوز بايرن ميونخ على مضيفه دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

كييف-سانا

فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه دينامو كييف الأوكراني بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم في خامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووقع على ثنائية العملاق البافاري كل من المهاجمين البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينغسلي كومان في الدقيقتين 14 و42 على الترتيب بينما سجل دينيس غارماش هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 71 من عمر المباراة التي جرت على الملعب الأولمبي في العاصمة كييف.

وحقق بايرن ميونخ انتصاره الخامس على التوالي ليتربع على عرش صدارة المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة وكان قد ضمن تأهله إلى دور الـ16 للبطولة في وقت سابق في المقابل تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة وحيدة فقط ويقبع في قاع الترتيب.