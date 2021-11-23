قصر الثقافة بحمص يستضيف افتتاح فعاليات أيام الثقافة بعرض مسرحي

حمص-سانا

استضاف مسرح قصر الثقافة بحمص افتتاح فعاليات احتفالية أيام الثقافة السورية بعرض للمسرح القومي في المحافظة ينتمي لقالب الكوميديا السوداء الساخرة.

العرض الذي حمل عنوان “الغنمة” هو عن نص للكاتب البلغاري ستانسلاف ستراتييف ومن إخراج زين العابدين طيار أضاء من خلاله على الآفات والأمراض الاجتماعية التي تعيق تطور المجتمعات مثل الفساد بأسلوب كوميدي ساخر لا يخلو من الرمزية للبيروقراطية والقوانين الجامدة التي وضعت في الأصل لخدمة المواطن وتسهيل المعاملات بين الناس لكنها أصبحت مصدر شقاء لهم لأن الموظفين المكلفين بتطبيقها جامدو الفكر وغير مبالين بالإنسان.

مخرج العمل زين العابدين طيار أشار في تصريح لسانا الثقافية إلى أن الكوميديا أصبحت حاجة أساسية في ظروفنا الحالية لافتاً إلى أنه تم إعداد النص ليناسب مسرحنا واختيار مقاطع من الموسيقا البلغارية والصربية بشكل يتناغم مع الحركات والأداء والمحتوى وتصميم الديكور بحيث لا يقل أهمية عن أداء الممثلين الثلاثة عشر على الخشبة والذين أثبتوا موهبتهم الحقيقية خلال العرض بالرغم من الظهور الأول لأغلبهم.

يشار إلى أن فعاليات أيام الثقافة السورية في حمص تحتضن نشاطات متنوعة في المجالات الفنية والسينمائية والمسرحية وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل وتشمل خلال الأيام القادمة عرض فيلمي “دمشق حلب” و”رجل وثلاثة أيام” ومعرض فن تشكيلي وحفل أوركسترا لمديرية ثقافة حمص بقيادة حسان اللباد.

رشا المحرز