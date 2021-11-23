توقيف اثنين من مروجي العملة الأجنبية المزورة في حماة

حماة-سانا

أوقف فرع الأمن الجنائي في حماة شخصين من مروجي العملة الأجنبية المزورة في المحافظة وضبط شهادة طب مزورة لدى أحدهما.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه بعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي بحماة حول قيام أشخاص بترويج العملة الأجنبية المزورة في المدينة تمكن الفرع من توقيف شخصين يمتهنان ترويج العملة المزورة وهم المدعوان “صهيب. ش ومحمد أديب. م”.

وأضافت أنه بالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما بالاشتراك مع أشخاص متوارين على ترويج الدولار الأمريكي المزور في مدينة حماة وبتحري منزل أحدهما ضبطت فيه ستة قطع نقدية من فئة المئة دولار أمريكي مزورة وبلغ مجموع المبالغ المزورة التي قاموا بترويجها نحو ثلاثة عشر ألف دولار أمريكي وبتدقيق وضعهما تبين أنه توجد بحق أحدهما سابقة بجرم سرقة أجهزة خليوية.

وبينت الوزارة أن المقبوض عليه “صهيب. س” اعترف أيضاً بحصوله على شهادة خارجية اختصاص “طب أسنان” مزورة قام بشرائها بالاتفاق مع شخص خارج القطر لقاء مبلغ أحد عشر ألف دولار أمريكي كما اعترف بقيامه بالنصب على مواطن وبيعه دولارات مزورة وبتفتيش منزله عثر فيه على بندقية صيد أتوماتيك نوع “ماغنوم” غير مرخصة تمت مصادرتها.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المقبوض عليهما والبحث مستمر عن المتوارين وسيتم تقديم المقبوض عليه مع المصادرات إلى القضاء المختص.