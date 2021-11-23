متظاهرون أتراك يطالبون باستقالة حكومة أردوغان

أنقرة-سانا

تظاهر عشرات آلاف الأتراك اليوم في مدينة اسطنبول التركية مطالبين باستقالة الحكومة غداة تردي الوضع الاقتصادي وهبوط الليرة التركية نتيجة السياسات التي ينتهجها رئيس النظام رجب طيب أردوغان.

وهبطت الليرة التركية الى مستوى قياسي اليوم جراء التخفيضات الحادة في أسعار الفائدة التي فرضها البنك المركزي بضغط من أردوغان.

وذكرت وسائل إعلام أن المتظاهرين رددوا شعارات منددة بالرئيس أردوغان مطالبين باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وتصدر وسم “استقالة الحكومة” موقع تويتر وأكدت إحدى المغردات أن أردوغان يقوم بسرقة أموال الشعب قائلة “الثروة التي لديك هي ما سرقته منا”.

وكان رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو ورئيس حزب الخير القومي المعارض في تركيا ميرال اكشنار دعيا إلى إجراء انتخابات مبكرة مؤكدين عدم كفاءة أردوغان في حين أكد المعهد الدولي للديمقراطية والانتخابات أنه تم تصنيف تركيا من الدول الأكثر تراجعاً للديمقراطية.

يشار إلى أن شرطة النظام التركي سبق وأن قمعت عدة مظاهرات احتجاجية بميدان الحرية في باكيركوي بإسطنبول تنديداً بالسياسات التي ينتهجها أردوغان في البلاد ولا سيما فيما يتعلق باجراءات التصدي لجائحة كورونا والتدخلات المستمرة بالسياسات النقدية التي أثبتت فشلها ناهيك بمواصلته العمل على تمويل الجماعات الإرهابية والتدخلات الخارجية في دول الجوار والإقليم.