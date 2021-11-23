بوليانسكي: تكثيف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب في سورية والعراق

موسكو-سانا

جدد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي التأكيد على تكثيف الجهود الدولية الجماعية في مكافحة الإرهاب في سورية والعراق مشيراً إلى أن مركز المعلومات في بغداد يقوم بعمل مهم في مكافحة الإرهاب في المنطقة.

وفي اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في العراق قال بوليانسكي اليوم “لا يمكن مواجهة هذا التحدي بشكل فعال إلا من خلال أوسع تنسيق ممكن لجهود مكافحة الإرهاب” منوهاً بأنشطة مركز المعلومات رباعي الاتجاهات الذي يعمل في بغداد بمشاركة الجيش الروسي والعراق وإيران وسورية.

كما أعرب بوليانسكي عن عدم القبول بأي وجود عسكري غير قانوني في العراق وقال “إننا نفترض أن وجود وحدات عسكرية أجنبية في البلاد لا يمكن أن يكون إلا بموافقة السلطات المحلية أو بناء على قرار مناسب من مجلس الأمن الدولي” داعياً “جميع الأطراف الخارجية المهتمة بتحقيق الاستقرار في العراق للامتناع عن الخطوات الهدامة أحادية الجانب التي تؤثر سلباً على الأوضاع في البلاد وخارجها”.

وأوضح أن روسيا تتوقع أن تدرك دول المنطقة القدرات الدبلوماسية الحالية “لتعزيز السلام والاستقرار بشكل جماعي في الشرق الأوسط بأكمله بما في ذلك في إطار المفهوم الروسي المحدث للأمن في الخليج”.