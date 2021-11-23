بمشاركة 164 شركة.. معرض للمنتجات الإيرانية الاثنين القادم

دمشق-سانا

بمشاركة 164 شركة وعلى مساحة 4590 متراً مربعاً تنطلق الاثنين القادم فعاليات معرض المنتجات الإيرانية على أرض مدينة المعارض بدمشق.

وأوضح رئيس غرفة التجارة السورية الايرانية فهد درويش في تصريح لـ سانا أن المعرض سيشهد عرض العديد من المجموعات السلعية الإيرانية التي تشمل المعدات الطبية ومواد الإنشاء والبناء والتصاميم المعمارية والأدوات الزراعية ومعدات النفط والغاز والبتروكيمياويات إضافة إلى الأغذية والمنسوجات والسيارات وغيرها.

وأشار درويش إلى أن المعرض الذي يستمر لغاية الـ 3 من الشهر القادم يحظى بمشاركة واسعة من القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 70 بالمئة معرباً عن أمله بأن تتوصل الشركات الإيرانية خلاله إلى توقيع عقود وتفاهمات مع رجال الأعمال السوريين بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

علي عجيب