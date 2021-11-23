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فرقة كارني للتراث الأرمني تفتتح فعاليات أيام الثقافة السورية في حلب

2021-11-23

حلب-سانا

افتتحت فرقة كارني للتراث الأرمني فعاليات أيام الثقافة السورية في حلب بعرض فني راقص على مسرح نقابة الفنانين في المدينة.

وأوضح محمد حجازي مدير المسرح القومي في تصريح لمراسلة سانا أن هذه الفعالية تأتي احتفالاً بذكرى تأسيس وزارة الثقافة عام 1958 وتشمل إقامة فعاليات عديدة من مسرحيات وحفلات موسيقية وعروض راقصة تستمر حتى نهاية الشهر الجاري تعبر عن التنوع الحضاري السوري بمشاركة عدد من الفرق الفنية لرفد الحركة الثقافية في مدينة حلب.

وبينت نانور كرومليان مدربة فرقة كارني للتراث الأرمني أن عرض اليوم تضمن لوحات من الفلكور الأرمني وما فيه من عادات كحفلات الزفاف إضافة إلى لوحات عن الشوق والحنين للوطن والفروسية والحصاد وتقاليد الحرب مؤكدة أهمية المشاركة في مثل هذه الاحتفالات للتعريف بالتراث الأرمني.

ومن أعضاء الفرقة أعربت سالين بويجيان عن سعادتها بالمشاركة لتقديم الثقافة الأرمنية والتعريف بها.

فيما لفت ادريس مراد مشرف الاحتفالية إلى أن هذه الفعاليات تجسد الألوان الفنية في سورية وما فيها من تنوع ثقافي وموسيقي لحضارات هي جزء لا يتجزأ من النسيج السوري المتلاحم.

زينب شحود

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