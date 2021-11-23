16 محطة تحلية مياه في الحسكة  

الحسكة-سانا

قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة بزيادة عدد محطات تحلية المياه قيد التنفيذ من قبلها لتصبح 16 محطة بعد تقديم فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بالتعاون مع منظمة الطفولة “اليونيسيف” 9 محطات إضافية.

وبين مدير مؤسسة المياه المهندس محمود العكلة لمراسل سانا أنه في إطار تأمين روافد مياه شرب إضافية للأهالي في مدينة الحسكة تم العمل خلال الشهر الحالي على تركيب 7 محطات تحلية مياه في عدد من النقاط في مركز مدينة الحسكة ومحيطها بالتعاون مع منظمتي الهلال واليونيسيف وليزداد العدد إلى 16 محطة بعد تقديم عدد جديد منها مؤخراً.

وأكد العكلة استمرار عمليات تركيب المحطات حيث تبلغ استطاعة إنتاج كل محطة متراً ونصف المتر المكعب من المياه النقية في الساعة بهدف تأمين مياه الشرب للأهالي في محيط كل محطة.

من جهته لفت رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري علي منصور إلى أنه استجابة من المنظمة في مجال المياه وانقطاعها المتكرر خلال العامين الماضيين تم تقديم المحطات وتنفيذ الأعمال المرافقة من تجهيز للقواعد البيتونية وكامل الملحقات بهدف توفير جزء من احتياجات المواطنين للمياه النقية.

يشار إلى أن محطات التحلية تنفذ في الحدائق العامة ضمن مدينة الحسكة التي تحتوي على آبار مياه سطحية تم حفرها العام الماضي من المؤسسة العامة للمياه ومجلس المدينة بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.