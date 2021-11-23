حزب الله: الشائعات والأكاذيب لن تؤثر على صورة المقاومة

بيروت-سانا

أكد حزب الله في لبنان أن الشائعات والأكاذيب الرخيصة التي تبثها بين فترة وأخرى وسائل معادية لن تؤثر بتاتاً على صورة المقاومة المشرفة وموقفها الدائم إلى جانب الحق ومقاومة الاحتلال.

وأشارت العلاقات الإعلامية للحزب في بيان اليوم إلى أن “بعض الجهات المشبوهة دأبت على اختراع أكاذيب واختلاق أخبار ورسائل مزورة لا أساس لها من الصحة ونسبتها إلى قيادات أو جهات في حزب الله بهدف الإساءة والتشويه وتضليل الرأي العام اللبناني والعربي”.

ونفى البيان نفياً قاطعاً صحة ما نشرته هذه الجهات وما يدور في فلكها من وسائل إعلام ومواقع إلكترونية وبعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الرسائل الكاذبة المنسوبة لرئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد والسيدة زينب قاسم سليماني داعياً وسائل الإعلام الرصينة والسياسيين والناشطين وعموم جمهور المقاومة ومناصريها على الساحتين اللبنانية والعربية إلى إهمال مثل هذه الشائعات والأكاذيب الرخيصة.