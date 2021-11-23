ضبط 1.5 طن من الأفيون في منزلين جنوب إيران

طهران-سانا

ضبطت قوات الأمن الإيرانية أكثر من 1.5 طن من الأفيون في منزلين سكنيين في مدينة كنكان بمحافظة بوشهر جنوب إيران.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن المدعي العام في المدينة أكبر أحمدي قوله للصحفيين “إن عمليات الرصد المتواصلة من قبل الإدارة العامة للأمن في المحافظة بدأت على مدى عدة أشهر لإحدى عصابات المخدرات النشطة والكبيرة التي نفذت عمليات تخزين وتفريغ وتهريب شحنات ثقيلة من الأفيون إلى المحافظات في عمق البلاد” مشيراً إلى أنه تمت مهاجمة العصابة المذكورة في ضربة استخبارية ضبط خلالها شحنة كبيرة من الأفيون تقدر بأكثر من طن ونصف الطن في منزلين بمدينة كنكان.

وأشار أحمدي إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للقبض على الجناة الرئيسيين لعصابة تهريب المخدرات وهم من مدن جنوب محافظة فارس الإيرانية.