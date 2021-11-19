بلجيكا تحافظ على صدارة الـ FIFA

زيوريخ-سانا

حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA اليوم.

واحتل المنتخب البلجيكي الصدارة بفارق 2.1 نقطة عن المنتخب البرازيلي بعد جولة التصفيات الأخيرة والتي شهدت تأهل المنتخبات الثلاثة الأولى لنهائيات كأس العالم 2022 فيما هبط المنتخب الايطالي من المركز الرابع للسادس كما تراجع المنتخب المكسيكي خمسة مراكز من التاسع إلى الرابع عشر بينما دخل المنتخب الهولندي المراكز العشرة الأولى باحتلاله المركز العاشر متفوقاً على المنتخب الألماني.

وفي المقابل حافظ المنتخب السنغالي على صدارة التصنيف للمنتخبات الأفريقية بعدما احتل المركز العشرين عالمياً وجاء خلفه منتخبات المغرب الـ 28 عالمياً وتونس الـ 29 عالمياً والجزائر الـ 32 عالمياً ونيجيريا الـ 36 عالمياً ومصر الـ 45 عالمياً.

وفي قارة آسيا حافظ المنتخب الإيراني على صدارة ترتيب القارة بعدما احتل المركز الـ 21 عالمياً وخلفه منتخبات اليابان الـ 26 عالمياً وكوريا الجنوبية الـ 33 عالمياً واستراليا الـ 35 عالمياً والسعودية الـ 48 عالمياً.