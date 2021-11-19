إثيوبيا: الإنذار الأمريكي من التحليق في أجوائنا يتناقض مع الواقع

أديس أبابا-سانا

انتقدت الحكومة الإثيوبية إصدار الولايات المتحدة إنذاراً أمنياً حول ما سمته “خطورة” التحليق في أجواء أثيوبيا.

وأكدت هيئة الطيران المدني الإثيوبية في بيان اليوم أن هذا الإنذار الأمريكي “باطل ويتناقض مع الواقع” مشددةً على أن أي رحلة تسير في أجواء البلاد بما في ذلك عبر مطار أديس أبابا الدولي آمنة وسالمة.

وقالت الهيئة: “نطمئن مستخدمي مجالنا الجوي ومطاراتنا بأننا لن نتساهل في ضمان أمنهم وسلامتهم ونتخذ قصارى جهدنا لضمان تنظيم رحلات الطيران على نحو آمن وسالم كما في الماضي” مشددة على الالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بأمن وسلامة الطيران.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية دعت طياري الرحلات الجوية من وإلى إثيوبيا إلى توخي الحيطة بذريعة خطر تعرض طائراتهم للاستهداف المباشر وغير المباشر لدى هبوطها أو إقلاعها عبر مطار أديس أبابا الذي يعد من أكثر المطارات اكتظاظاً في القارة الإفريقية.