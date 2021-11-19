منخفض قادم.. وأمطار متوقعة على أغلب المناطق

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو بين الغائم جزئياً والغائم أحياناً والفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر في أماكن متفرقة من البلاد والرياح متقلبة إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي تصريح لسانا أوضح المتنبئ الجوي مجد القباني أن المنطقة تتأثر بمنخفض جوي قادم من قبرص يستمر يومي السبت والأحد ومن المتوقع هطل أمطار شاملة على أغلب المناطق تكون مصحوبة بالرعد أحياناً وهناك احتمال لتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية فوق 2000 متر والرياح متقلبة مع هبات نشطة ويستقر المنخفض صباح الاثنين حتى نهاية الأسبوع.

درجات الحرارة المتوقعة: