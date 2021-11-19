الخارجية الروسية: تصرفات الناتو خلفت ملايين الضحايا

موسكو-سانا

انتقدت وزارة الخارجية الروسية مجددا اليوم ممارسات حلف شمال الأطلسي الناتو ومزاعمه بحق موسكو.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها في مؤتمر صحفي إن تصرفات الدول الأعضاء بالناتو في التاريخ الحديث أسفرت عن سقوط ملايين الضحايا والعديد من النزاعات المسلحة إضافة إلى تدمير الدول الأخرى واصفة تصريحات ومزاعم الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ بشأن الأسلحة النووية ومراقبة الحلف لرغبة روسيا في استخدام قوتها العسكرية ضد الدول المجاورة بأنها سخيفة.

ولفتت زاخاروفا إلى أن الشفافية غائبة عن دول الناتو من حيث المبدأ وليس لدى أعضائها في بعض الأحيان أي فكرة عن الخطط التكتيكية أو الاستراتيجية لبعضهم البعض مذكرة بتوقيع الاتفاق الثلاثي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وخطط نشر غواصات تعمل بالطاقة النووية قبالة السواحل الأسترالية والذي شكل مفاجأة لدول أعضاء بالحلف.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على دعم موسكو للتعددية ولتنوع الآراء وحق كل دولة في اختيار مسار تنميتها خلافا لليبراليين المتطرفين الذين يروجون بقوة للمعايير الأخلاقية الجديدة من خلال إصدار الإنذارات النهائية التي تتطلب رفض التقاليد.

وأكدت زاخاروفا أن روسيا لا تفرض وجهات نظرها على أي شخص فيما تقوم بعض الدول الأخرى بفرض أجندتها بقوة على دول أخرى وتروج لقيمها بالقوة وترفض أي بدائل.

وكانت روسيا طالبت الشهر الماضي حلف شمال الأطلسي بالتخلي عن النهج الرامي إلى ردعها كشرط أساسي لتطبيع علاقاتها معه.