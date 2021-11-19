استشهاد طفلين بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) في تدمر

تدمر -سانا

استشهد طفلان وأصيب آخران إثر انفجار لغم أرضي مساء اليوم من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في منطقة الجمعيات السكنية بمدينة تدمر.

وأفاد مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة لمراسل سانا بأن كادر مشفى تدمر الوطني أجرى الإسعافات اللازمة للمصابين اللذين تعرضا لجروح وسحجات مختلفة نتيجة انفجار اللغم قبل أن يتم نقلهما إلى مشافي حمص.

وعمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في الأحياء وبجانب الطرقات وفي الحدائق لإلحاق اكبر ضرر بالأهالي وترهيبهم لمنعهم من العودة إلى منازلهم بعد تحريرها من الإرهاب.

عدنان الخطيب