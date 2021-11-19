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من أجواء مباراة الاتحاد والحرجلة في الدوري الممتاز لكرة القدم

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من فوز حطين على الكرامة بالدوري الممتاز لكرة القدم

تصوير: سامر الشامي

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