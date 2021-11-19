من فوز حطين على الكرامة بالدوري الممتاز لكرة القدم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
قرار أممي يؤكد سيادة السوريين في الجولان المحتل والشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة على مواردهم الطبيعية
2021-11-19
الأمم المتحدة وروسيا: عدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية إلى سورية
2021-11-19
باحثة روسية: إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد لموقع الرصافة الأثري بالرقة
2021-11-19
الهيئتان التنسيقيتان السورية الروسية: سياسات الغرب تجاه سورية قمة في النفاق
2021-11-18
نائب في البرلمان الأوروبي: الدول المتآمرة على سورية فشلت في تحقيق أهدافها
2021-11-18
سورية في عضوية أربع لجان منبثقة عن المؤتمر العام لليونسكو
2021-11-18
مباحثات لتعزيز العلاقات البرلمانية السورية الباكستانية
2021-11-18
محليات
شبكة تمتهن تجارة وترويج المواد المخدرة في قبضة العدالة
2021-11-19
مد قميص إسفلتي بين مبنى وزارة السياحة وتقاطع فيكتوريا بدمشق
2021-11-19
الحرارة إلى انخفاض وزخات مطرية متوقعة على بعض المناطق
2021-11-19
مخالفة مستورد لمادة السمن ومحلات بسوق اللحم في دمشق
2021-11-19
خمسة فرق سورية تشارك في نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي
2021-11-18
القبض على شخصين بحوزتهما 5 كغ من الحشيش المخدر
2021-11-18
الجعفري والخير الله: التحديات المصيرية تتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين سورية والعراق
2021-11-18
رياضة
تواصل دوري السويداء بكرة القدم لفئتي الأشبال والناشئين
2021-11-19
توخيل يؤكد غياب ثنائي تشيلسي عن مواجهة ليستر
2021-11-19
تشرين يتصدر الترتيب في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم
2021-11-19
ميدفيديف يتأهل لنصف نهائي بطولة (اي تي بي) الختامية للتنس
2021-11-19
الكونميبول يوقف حكمي مباراة الأرجنتين والبرازيل
2021-11-18
الإصابة تغيب كومان لاعب بايرن ميونخ
2021-11-18
لاتسيو يعلن غياب لاعبه رودريغيز عن مواجهة يوفنتوس
2021-11-18
اقتصاد
دورة جديدة لبيع السكر والرز عبر البطاقة الإلكترونية
2021-11-19
إكثار البذار ترفع خطة إنتاج الموسم القادم
2021-11-19
ارتفاع أسعار النفط
2021-11-19
تراجع سعر الذهب
2021-11-19
تراجع أسعار النفط
2021-11-18
الولايات المتحدة تفرض إجراءات اقتصادية قسرية جديدة ضد إيران
2021-11-18
التطوير التقاني لقطاع صناعة الإسمنت في ورشة عمل
2021-11-18
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استشهاد طفلين بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي (داعش) في تدمر
قرار أممي يؤكد سيادة السوريين في الجولان المحتل والشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة على مواردهم الطبيعية
هزة أرضية بشدة 5.1 درجات تضرب شرق تركيا
الأمم المتحدة وروسيا: عدم تسييس ملف المساعدات الإنسانية إلى سورية
دورة جديدة لبيع السكر والرز عبر البطاقة الإلكترونية
الأمم المتحدة تطالب كيان الاحتلال بدفع تعويض للبنان
التنظيمات الإرهابية تعتدي بالقذائف على بلدة في ريف حماة
من فوز حطين على الكرامة بالدوري الممتاز لكرة القدم
2021-11-19
تصوير: سامر الشامي
الدوري الممتاز لكرة القدم
2021-11-19
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