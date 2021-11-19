تشرين يتصدر الترتيب في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز لكرة القدم

محافظات-سانا

تصدر تشرين ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على الوثبة في الجولة الخامسة التي أقيمت اليوم وشهدت فوز الطليعة على الوحدة وحطين على الكرامة والجيش على الشرطة والفتوة على النواعير وتعادل جبلة مع عفرين والاتحاد مع الحرجلة.

فعلى أرض ملعب الباسل في اللاذقية ارتقى فريق تشرين إلى صدارة الفرق بفوزه على الوثبة بهدف دون رد جاء في الوقت بدل الضائع عبر أحمد الدالي متقدماً بفارق نقطة واحدة على الوحدة الذي أضاع الصدارة بخسارته أمام الطليعة بهدف دون رد سجله خالد دينار في الدقيقة 80 وذلك في اللقاء الذي أقيم على الملعب البلدي في حماة.

وفاز الجيش على الشرطة بهدفين دون رد في مباراتهما على ملعب الجلاء بدمشق حيث سجل الهدفين محمد الواكد في الدقيقة 41 من ركلة جزاء وعند الدقيقة 47.

وانتهى اللقاء الذي جمع بين حطين والكرامة على ملعب الباسل في حمص بفوز حطين بهدف دون رد سجله محمد خديجة في الدقيقة 65 بينما قلب الفتوة تأخره أمام النواعير بهدف دون رد على ملعب الفيحاء بدمشق إلى فوز بهدفين مقابل هدف حيث افتتح النواعير التسجيل في الدقيقة 12 عبر سعدالله قطرميز ورد الفتوة بهدفين سجلهما محمد زينو في الدقيقتين 59 و 75.

وتعادل جبلة مع عفرين في مباراتهما على ملعب جبلة وتقدم جبلة بهدف مصطفى الشيخ يوسف في الدقيقة 48 وعزز تقدمه بهدف ثان عبر اللاعب ذاته عند الدقيقة 59 وقلص حسان السمان الفارق بهدف جاء عند الدقيقة 73 أما هدف التعادل فسجله فضل العليص بالوقت بدل الضائع.

وبالتعادل بهدف لمثله انتهى لقاء الاتحاد مع الحرجلة على ملعب الحمدانية بحلب حيث بادر الاتحاد إلى التسجيل أولاً من خلال زكريا عزيزة في الدقيقة 12 من ركلة جزاء وعدل محمد حمدكو النتيجة في الدقيقة 14.

وعلى ضوء هذه النتائج تصدر تشرين الترتيب برصيد 11 نقطة يليه الوحدة بـ 10

نقاط ثم جبلة بـ 9 نقاط فالوثبة والجيش بـ 8 نقاط لكل منهما فالكرامة والطليعة وحطين بـ 7 نقاط لكل فريق ثم النواعير والشرطة والفتوة بـ 5 نقاط فالاتحاد والحرجلة بأربع نقاط وعفرين أخيراً بنقطتين.

محمد الرحيل