قاذفات روسية وصينية تنفذ دوريات فوق المحيط الهادئ

موسكو-سانا

نفذت قاذفات استراتيجية روسية وصينية دوريات مشتركة فوق بحري اليابان والصين الشرقي بهدف تنمية العلاقات بين البلدين وزيادة التفاعل بين قواتهما المسلحة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم نقلته وكالة سبوتنيك “في الـ 19 من شهر تشرين الثاني 2021 نفذت القوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني ثالث دورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ”.

وأشار البيان إلى أن العملية تمت من خلال قاذفتين استراتيجيتين من طراز (تو 95 إم إس) تابعتين للقوات الجوية الفضائية الروسية وقاذفتين استراتيجيتين من طراز (شيآن 6 كيه) تابعتين لسلاح الجو لجيش التحرير الشعبي الصيني وكانت فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي.

وأكد البيان أن الهدف من المهمة المشتركة تنمية العلاقات الروسية الصينية والشراكة الشاملة وزيادة مستوى التفاعل بين القوات المسلحة للبلدين وتحسين قدراتهما للقيام بأعمال مشتركة وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي العالمي.

ولفت البيان إلى أن هذه المهمة جاءت في إطار تنفيذ بنود خطة التعاون العسكري لعام 2021 وليست موجهة ضد دول أخرى.