سويسرا: لا نقبل أوامر من الاتحاد الأوروبي

جنيف-سانا

أعلن وزير الخارجية السويسري إيغناسيو كاسيس أن بلاده ترفض تلقي أوامر من الاتحاد الأوروبي مؤكداً عدم إجراء مفاوضات بين الجانبين ما لم يتم تحديد جدول أعمال مشترك بين المفوضية وبرن.

وقال كاسيس في مقابلة مع صحف مجموعة تاميديا الإعلامية: “لا أوامر تعطى أو تقبل بين الاتحاد الأوروبي وسويسرا فالمجلس الاتحادي يعرف رغبات الاتحاد الأوروبي التي ليست جديدة”.

وبخصوص المفاوضات حول الإطار القانوني لمشاركة سويسرا في السوق الواحدة للاتحاد الأوروبي شريكها الاقتصادي الرئيسي ووضع آلية لتسوية النزاعات بينهما أشار كاسيس إلى أن المجلس الاتحادي لا ينوي إطلاقاً استئناف المفاوضات بعد انهيار الاتفاق في أيار مشدداً على أن أي حوار سياسي يجب أن يكون محدد الأهداف وجوهرياً.