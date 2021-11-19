شابتان من السويداء تتشاركان بمشروع متناهي الصغر

السويداء-سانا

بمواد وأفكار بسيطة حولت الشابتان رهام أبو لطيف ونادين أبو حمدان شغفهما بالعمل اليدوي إلى مشروع متناهي الصغر يتضمن تصميم مختلف أنواع الزينة وتصنيع الشوكولا للمناسبات والأعياد والحفلات.

المشروع كما ذكرت رهام 32 عاما خريجة معهد موسيقي انطلق عام 2019 ضمن منزليهما المتجاوران في قرية رساس كونهما زوجتي شقيقين حيث بدأتا بالإنتاج حسب الطلب إلى أن تطور عملهما تدريجيا وأصبحتا تشاركان بالمعارض لتقديم أعمالهما.

وأشارت رهام خلال حديثها لمراسل سانا إلى أن التعاون بينهما هو الاساس للاستمرار بمشروعهما الذي أطلقتا عليه عنوان “كيوت” مبينة كيف تجد هي ونادين متعة بالتعامل مع مادة الكرتون وورق “الايفا” عبر تطويعها بأشكال مختلفة ذات طابع جمالي محبب للناس ويخدم أغراض المناسبات.

ووفق نادين 28 عاما خريجة معهد مصرفي فإن إضافة تصنيع الشوكولا يدويا للمشروع كانت خلال العام الحالي بما يجعله متكاملا نظرا للارتباط بين تصاميم الزينة وقطع الشوكولا في المناسبات لافتة إلى كيفية تعاملها مع القوالب الكبيرة وتحويلها إلى قطع صغيرة مع إدخال نكهات عليها ومنها ما يخص الأطفال.

ولفتت نادين إلى أنها ورهام تبحثان بشكل مستمر عن كل فكرة جديدة لتطوير مشروعهما تسهم بتحسين الطلب على ما تصممانه في سبيل الوصول إلى هدفهما.

ورغم ما تواجه رهام ونادين من صعوبات تتعلق بارتفاع أسعار المواد الأولية لكنهما تسعيان للانتقال خلال الفترة القادمة الى تصميم الزينة بالخشب وافتتاح محل خاص لعرض أعمالهما.

ووفقا لمسؤولة قسم دعم المرأة في مجموعة صبايا غير على صفحات التواصل الاجتماعي مرح الشعراني فإن رهام ونادين تمكنتا بأفكار بسيطة من ترك بصمة إبداعية وتقديم أعمال مطلوبة بالمجتمع في مجال مشغولات الزينة المرتبطة بالمناسبات.

عمر الطويل