العماد عون: التصدي للعدو الإسرائيلي رسخ دعائم الاستقلال في لبنان

بيروت-سانا

أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون أن التصدي للعدو الإسرائيلي ومواجهته من خلال الجهوزية واليقظة وملاحقة الخلايا الإرهابية والقضاء عليها رسخ دعائم الاستقلال في لبنان.

وقال عون في كلمة إلى العسكريين بمناسبة عيد الاستقلال الـ 78 “إن ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بالمؤسسة العسكرية نتيجة حتمية لأدائكم وتضحياتكم وجهودكم في وأد الفتن والحفاظ على السلم الأهلي كونكم تشكلون النقطة الجامعة التي يلتف حولها جميع اللبنانيين”.

ولفت عون إلى أن صيغة العيش المشترك تصونها العقول الواعية والعيون الساهرة كما أن ديمومة الاستقلال تحميها دماء الشهداء والجرحى والإرادة الصلبة.