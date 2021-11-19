بوتين ولوكاشينكو ينددان بتصرفات بولندا إزاء المهاجرين

موسكو-سانا

بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في اتصال هاتفي أزمة المهاجرين عند حدود بيلاروس مع جيرانها الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الكرملين قوله في بيان اليوم “إن بوتين ولوكاشينكو وأصلا مناقشة وضع المهاجرين عند حدود بيلاروس وأعربا عن قلقهما الشديد إزاء التصرفات القاسية وغير المقبولة من قبل عناصر حرس الحدود البولندي بما يشمل استخدام القوة المفرطة والوسائل الخاصة بشكل نشط بحق طالبي اللجوء الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي”.

ولفت البيان إلى أن لوكاشينكو أطلع بوتين على الخطوات التي تتخذها مينسك بغية خفض التوترات وتقديم المساعدات الإنسانية إلى المهاجرين وتفاصيل المكالمة الهاتفية الجديدة التي أجراها الأربعاء الماضي مع القائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وذكر البيان أن بوتين ولوكاشينكو أكدا أهمية تحسين التعامل بين مينسك والاتحاد الأوروبي لتسوية المسألة مضيفا “إن الاتصال الهاتفي تناول أيضا بعض النواحي المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين روسيا وبيلاروس”.