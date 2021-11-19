البرازيل تسجل نحو 300 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بكين وبرازيليا-سانا

سجلت البرازيل 293 وفاة و12301 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة البرازيلية الصادرة اليوم بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس 21 مليونا و989962 إصابة في حين وصل العدد الكلي للوفيات إلى 612144 وفاة.

ولا تزال البرازيل تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس فيما تحتل المركز الثالث من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند على التوالي.

وفي الصين اعلنت اللجنة الوطنية للصحة تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس نزولا من 35 إصابة في اليوم السابق مشيرة إلى أن ثمانيا من الاصابات الجديدة محلية ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي 98427 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 حالة.