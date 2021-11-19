برأسي ماعز.. مواطن من السويداء يؤسس مشروعاً متناهي الصغر

السويداء-سانا

إرادة للعمل والعطاء جسدها مزيد سالم عزام من أبناء بلدة عريقة بريف السويداء الشمالي الغربي عقب نجاحه بتحويل رأسي ماعز إلى مشروع متناهي الصغر حقق من خلاله دخلا يساعده على تأمين مصاريف أبنائه الخمسة وزوجته المريضة.

عزام ذو الـ 55 عاما روى خلال حديثه لمراسل سانا كيف حصل على سلفة من برنامج مشروعي التابع للأمانة السورية للتنمية قبل عامين اشترى بموجبها رأسي ماعز إلى أن بدأ مشروعه يتطور تباعا وأصبح لديه اليوم 13 رأسا منهم 5 قيد الولادة إضافة لبيع 8 رؤوس خلال الفترة الماضية نتيجة الولادات.

وحسب عزام فإنه يبيع حليب الماعز أيضا خلال الموسم الذي يبدأ عادة بشهر آذار ويستمر لمدة تتراوح بين 4و5 أشهر حيث أنه يحقق الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان والأجبان.

ويطمح عزام الذي يعتمد في معيشته على هذا المشروع وفق تعبيره لتوسيعه وزيادة عدد الرؤوس التي يمتلكها رغم الصعوبات المتعلقة بتوفير الأعلاف وارتفاع أسعارها حسب وصفه.

ويشجع عزام الملقب بـ أبو يزن كل من لديه قدرة وإمكانية للعمل للتوجه إلى مشاريع تربية الثروة الحيوانية لكونها تحقق لهم الاكتفاء الذاتي من جهة وتؤمن دخلا مساعدا على تحمل أعباء الحياة من جهة أخرى.

ومشروع مزيد عزام وفقا لتصريح مسؤول التسليف واللجان في برنامج مشروعي بمكتب التنمية المحلية بمحافظة السويداء وليد الحمود لـ سانا يساعده على مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها ويظهر روح الإصرار والعمل الموجودة لديه والإرادة القوية التي جعلته يبدأ بعمل بسيط أصبح مع الأيام مشروعاً صغيراً قابلاً للتوسع.

عمر الطويل