19 تشرين الثاني 2013 – تفجير انتحاري إرهابي يستهدف السفارة الإيرانية في بيروت

دمشق-سانا

1095 – البابا أوربانوس الثاني يدعو مجلس كليرمون للانعقاد لمناقشة إرسال حملة إلى الأراضي المقدسة.

1493 – كريستوفر كولومبوس ينزل على جزيرة بورتوريكو في العالم الجديد.

1942 – الجيش الأحمر السوفيتي بقيادة الجنرال غيورغي جوكوف يبدأ عملية أورانوس وهي العملية التي حولت دفة الصراع في معركة ستالينغراد.

1946 – أفغانستان وآيسلندا والسويد ينضمون إلى الأمم المتحدة.

1954 – بدأ بث “تلفزيون مونتي كارلو” أقدم قناة تلفزيونية خاصة في أوروبا وقام بتأسيسها الأمير رينيه الثالث.

1990 – علي عزت بيغوفيتش يتولى رئاسة البوسنة والهرسك.

1998 – اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي تبدأ جلسات الاستماع للشهادات حول فضيحة لوينسكي والمتهم بها الرئيس بيل كلينتون.

2005 – جنود من قوات مشاة البحرية الأمريكية يرتكبون مجزرة في مدينة حديثة العراقية.

2013 – تفجير انتحاري إرهابي يستهدف السفارة الإيرانية في بيروت ويخلف 23 قتيلاً وأكثر من مئة مصاب.

من مواليد هذا اليوم..

1711 – ميخائيل لومونوسوف.. كاتب روسي.

1805 – فرديناند دي لسبس.. دبلوماسي فرنسي وصاحب مشروع حفر قناة السويس. 1912 – جورج بالاد.. عالم أمريكي في علم الأحياء الخلوي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1974.

1917 – أنديرا غاندي رئيسة وزراء الهند.

من وفيات هذا اليوم..

2004 – جون روبرت فين.. صيدلي إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1982.

2013 – فردريك سانغر الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء في سنتي 1958 و1980.

أعياد ومناسبات

عيد التحرير في مالي.

عيد العلم في البرازيل.