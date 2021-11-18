احتفال بمناسبة ذكرى الحركة التصحيحية في مخيم البداوي شمال لبنان

بيروت-سانا

أقامت منظمة لبنان في طلائع حرب التحرير الشعبية “قوات الصاعقة” وشعبة لبنان في حزب البعث العربي الإشتراكي في فلسطين احتفالاً بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين للحركة التصحيحية المجيدة في مخيم البداوي شمالي لبنان.

وشارك في الاحتفال وفود من الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والجمعيات الأهلية وفعاليات المخيم كما شاركت وفود وقيادات الأحزاب الوطنية والإسلامية اللبنانية.

ونوه أمين سر منظمة لبنان لقوات الصاعقة أحمد الشيخ في كلمة بالمعاني الوطنية والقومية للحركة التصحيحية المجيدة التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد مشيداً بصمود الشعب والجيش والقيادة في سورية وتحقيق النصر على الإرهاب العالمي ومشغليه.