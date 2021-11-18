خمسة فرق سورية تشارك في نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي

دمشق-سانا

بمشاركة سورية انطلقت اليوم (عن بعد) المنافسات النهائية لأولمبياد الروبوت العالمي “WRO 2021” تحت عنوان “مستقبل الطاقة” بمشاركة 217 فريقاً يمثلون 65 دولة عضواً في منظمة أولمبياد الروبوت العالمي.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه أن خمسة فرق تمثل سورية في البطولة التي تقيمها اللجنة المنظمة لأولمبياد الروبوت العالمي وتستمر لغاية الحادي والعشرين من الشهر الجاري وهي الفرق الخمسة الفائزة بالمراكز الأولى ضمن فئاتها في المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي التي أقيمت في دمشق خلال أيلول الماضي “فريقان من المركز الوطني للمتميزين وفريق من الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية وفريقان من نادي سيرا روبو” إضافة إلى الدكتور مهيب النقري رئيس اللجنة العلمية للروبوتيك في هيئة التميز والإبداع وأمين سر اللجنة العلمية المهندسة شيراز شوباصي بصفة حكمين معتمدين للمسابقة من اللجنة المنظمة.

وتشارك الفرق السورية وفق بيان الهيئة من فندق إيبلا بدمشق وضمن ثلاث مسابقات الفئة النظامية والتي تضم “الابتدائية لأعمار ما بين (11 و 13) عاماً ويمثلنا فيها فريق واحد والفئة المتوسطة لأعمار ما بين (13 و 15) عاماً ويمثلنا فيها فريق واحد وكذلك الفئة العليا لأعمار ما بين (16 و 19) عاماً ويمثلنا فيها فريق واحد.

وتقام المنافسات في مسابقة الفئة النظامية على مرحلتين الأولى من خلال الشرط المفاجئ ويمنح الفريق 24 ساعة للقيام بالحل وتنفيذ المهام المطلوبة عبر الروبوت وتصوير “فيديو” لعملية التنفيذ وتحميله على الموقع الرسمي للبطولة والمطلوب من الروبوت تنفيذ المطلوب خلال أقل من دقيقتين وبأعلى عدد من النقاط وفي اليوم الثاني ينتظر الفريق مهمة جديدة للتنفيذ والتحميل بنفس الآلية وبمحصلة علامتي اليومين تحسب النتائج النهائية.

أما المسابقة الثانية وهي الفئة المفتوحة العليا “المشاريع” للأعمار أقل من 19 عاماً ويمثلنا فيها فريق واحد والمشاركة فيها تتم من خلال المقابلة المباشرة عبر الانترنت بين الفريق المشارك ولجنة التحكيم الرئيسية في الدولة المنظمة ويقوم خلالها الفريق بتنفيذ المطلوب بشكل مصور ومباشر أمام التحكيم.

والمسابقة الثالثة هي مسابقة “مهندسو المستقبل” للأعمار أقل من 19 عاماً وهذه هي السنة الأولى التي تقام فيها هذه المسابقة ويمثلنا فيها فريق واحد والمسابقة لسيارة ذاتية القيادة تقوم بمهامها ضمن حلبة معينة وفي المرحلة الأولى يقوم الفريق بتوظيف الروبوت للقيام بالمهام المطلوبة وتصوير “فيديو” للتنفيذ العملي وتحميله على الموقع الرسمي للبطولة وفي حال التأهل يشارك الفريق في جولة اليوم الثاني.

وتعد البطولة الحدث السنوي الأكبر والأبرز على مستوى العالم في مجال “الروبوتيك” حيث يشكل أولمبياد الروبوت العالمي فرصة يلتقي فيها الطلبة الشباب من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في مسابقات وتحديات تعليمية تتعلق بالروبوتات بهدف تعزيز مهارات الإبداع وحلّ المشكلات وغيرها من المهارات الشخصيّة.

هيلانه الهندي