الولايات المتحدة تفرض إجراءات اقتصادية قسرية جديدة ضد إيران

واشنطن-سانا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم فرض إجراءات اقتصادية قسرية جديدة على إيران شملت ستة أفراد إيرانيين وكياناً مؤسساتياً بذريعة “تدخلهم في الإنتخابات الرئاسية الأميركية”.

ويأتي فرض هذه الإجراءات الأحادية ضد إيران في إطار السياسات العدائية التي تتبعها واشنطن ضد الدول المستقلة والتي لا تسير وفق نهجها.

ونقلت وسائل إعلام عن الوزارة الأمريكية قولها في بيان إن الإجراءات الجديدة تطال شركة “إيمينت” الإيرانية وستة أفراد من مجلس إدارتها زاعمة بأنهم “نشروا معلومات مضللة على مواقع التواصل الإجتماعي وبعثوا رسائل تهديد إلكترونية لتقويض ثقة الأميركيين بالإنتخابات الرئاسية” التي جرت عام 2020.

وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أنه “سيتم وضع اليد على ممتلكات المشمولين بإجراءات الحظر الجديدة ومصالحهم في النطاق الخاضع للولاية القضائية الأميركية كما أنه سيتم فرض عقوبات على الأطراف الخارجية التي تقوم بنشاطات تجارية معهم”.