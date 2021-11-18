سورية في عضوية أربع لجان منبثقة عن المؤتمر العام لليونسكو

باريس-سانا

حصلت سورية على عضوية أربع من اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” الذي يقام حالياً بباريس بدورته الـ 41.

واللجان الأربع هي “المجلس الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي واللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضة (سيجبس) واللجنة القانونية ولجنة المقر” ومدة العضوية سنتان من العام الحالي وحتى 2023.

وتتضمن اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام لليونسكو “اللجنة القانونية ولجنة المقر ولجنة التوفيق والمساعي الحميدة المنوط بها السعي إلى تسوية ما قد ينشأ من خلافات بين الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم ومجلس مكتب التربية الدولي لليونسكو والمجلس الدولي الحكومي لبرنامج المعلومات والاتصال”.

يشار إلى أن الدورة الـ 41 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” انطلقت بباريس في الـ 9 من تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى الرابع والعشرين منه وتشارك بها سورية إلى جانب ممثلين عن 193 دولة عضوا بالمنظمة وتناقش قضايا متعددة تهتم بالتربية وأهداف التنمية المستدامة بما فيها الهدف الرابع المتعلق بجودة التعليم والعلوم والذكاء الصنعي والتراث الثقافي المادي واللامادي.

ويضم الوفد السوري المشارك ممثلين عن وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والإعلام وسفيرة سورية في اليونسكو لمياء شكور.

رحاب علي