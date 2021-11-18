القبض على شخصين بحوزتهما 5 كيلوغرامات من الحشيش المخدر بدمشق

دمشق-سانا

ألقى عناصر قسم شرطة التضامن القبض على شخصين بحوزتهما 5 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر بالزاهرة الجديدة بدمشق.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه بعد ورود معلومات حول وجود شخص يقوم بترويج المواد المخدرة بمنطقة الزاهرة الجديدة توجهت دورية للمكان ونصبت كميناً وألقت القبض على شخصين بحوزتهما 5 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر وبالتحقيق معهما تبين أنهما عاملين بكشك في منطقة جرمانا بريف دمشق واعترفا بإرسالهما من قبل شخص آخر إلى الزاهرة الجديدة لاستلام المواد المخدرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالتحري عن الكشك تبين أنه غير مرخص وعثر ضمنه على دفاتر ورقية خاصة بمادة الحشيش المخدر مبيناً أنه تمت مصادرة جميع البضائع والقبض على عامل ضمن الكشك لاعترافه بتعاطي وترويج المواد المخدرة ومازال البحث عن المتواري مستمراً لإلقاء القبض عليه والتحقيقات جارية لكشف جميع المتورطين.