الجعفري والخير الله: التحديات المصيرية تتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين سورية والعراق

دمشق-سانا

بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري اليوم مع الوكيل الأقدم لوزارة خارجية جمهورية العراق الشقيقة نزار الخير الله والوفد المرافق القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها قدماً نحو الأمام.

وأشاد الدكتور الجعفري بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين معرباً عن شكره للمسؤولين العراقيين على ما اتخذوه من قرارات لتسوية أوضاع إقامات المواطنين السوريين المقيمين في العراق الأمر الذي انعكس إيجاباً على المواطنين السوريين وعلى عمل الجهات المعنية في كلا البلدين.

وأكد الدكتور الجعفري على الأهمية الجيوسياسية لكلا البلدين وأن ما يواجهانه من تحديات مصيرية يتطلب منهما زيادة التعاون المشترك مستعرضاً في هذا السياق عدداً من القضايا التي تستلزم تكثيف التعاون والتنسيق لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في كلا البلدين الشقيقين وأبرزها موضوع المياه والجريمة المنظمة والاتجار بالآثار وتهريبها والتخفيف من الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب.

وأشار الدكتور الجعفري إلى أن الإرهاب العابر للحدود الذي دمر المدن والحواضر في كلا البلدين ما كان له أن يستمر وينتشر بهذه القوة لولا وجود دول ترعاه وتموله وتؤمن له العتاد والأسلحة والمعلومات مبيناً أنه ورغم كل ذلك الدعم استطاع البلدان تدمير بنية الإرهاب وإفشال ما كان يخطط للمنطقة.

وشدد الدكتور الجعفري على ضرورة تكثيف التعاون الثنائي لاستئصال الإرهاب من جذوره في كلا البلدين الشقيقين مهنئاً في هذا الإطار القيادة العراقية والشعب العراقي بإلقاء القبض على نائب المتزعم السابق لتنظيم “داعش” الإرهابي.

من جانبه أكد الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية على القواسم المشتركة بين البلدين وعلى أن التحديات واحدة أمامهما وبالتالي فإن تطوير العلاقات الثنائية بات ضرورة حتمية لمواجهة هذه التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية معرباً عن أمله بأن يسهم التنسيق المشترك في تحقيق الأمن والاستقرار في كلا البلدين الشقيقين بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

حضر اللقاء من الجانب السوري عثمان صعب مدير إدارة الوطن العربي ووريف الحلبي مديرة إدارة الإعلام والدكتور يامن يسوف مدير مكتب نائب وزير الخارجية والمغتربين ودبلوماسيون من الوزارة ومن الجانب العراقي الدكتور أسامة مهدي غانم رئيس الدائرة العربية والمستشار ياسين الحجيمي القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في سورية وقتيبة الصالح مستشار في وزارة الخارجية العراقية وفاضل الدجيلي سكرتير أول في وزارة الخارجية العراقية وسليمان الصدري دبلوماسي في السفارة العراقية في سورية.